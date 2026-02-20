Трамп заявил о «плане Б» после решения суда по пошлинам
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов задействовать альтернативный механизм по импортным пошлинам после решения Верховного суда США, признавшего большинство из них незаконными. Об этом сообщает телеканал CNN.
В пятницу суд постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на который опиралась администрация при введении тарифов, не дает президенту права самостоятельно устанавливать такие меры.
CNN со ссылкой на участника встречи уточняет, что Трамп узнал о решении суда во время разговора с группой губернаторов.
Он назвал вердикт «позором», но подчеркнул, что у него есть запасной план действий, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Силы ПВО за четыре часа сбили семь дронов над российскими регионами
- СМИ: Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины в размере €90 миллиардов
- Трунов рассказал, что грозит экс-чиновнице из Астрахани за инсценировку смерти
- Минобороны Белоруссии обвинило Польшу и страны Балтии в провокациях
- «Вешалка без Синтина»: От Ефремова до «Дон Кихота»
- Зеленский заявил о прогрессе на переговорах по мониторингу прекращения огня
- Трамп заявил о «плане Б» после решения суда по пошлинам
- В Кишиневе умер ветеран Великой Отечественной войны Сергей Кушнир
- СМИ: Залужный сравнил конфликт с Россией с боем против Тайсона
- Некому преподавать: Раскрыты причины дефицита автослесарей в России