Трамп заявил о «плане Б» после решения суда по пошлинам

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов задействовать альтернативный механизм по импортным пошлинам после решения Верховного суда США, признавшего большинство из них незаконными. Об этом сообщает телеканал CNN.

В пятницу суд постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на который опиралась администрация при введении тарифов, не дает президенту права самостоятельно устанавливать такие меры.

США могут ввести пошлины против стран, торгующих с Ираном

CNN со ссылкой на участника встречи уточняет, что Трамп узнал о решении суда во время разговора с группой губернаторов.

Он назвал вердикт «позором», но подчеркнул, что у него есть запасной план действий, передает «Радиоточка НСН».

