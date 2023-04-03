Президент Франции Макрон посетит Китай 5–7 апреля
Президент Франции Эмманюэль Макрон 5-7 апреля посетит Китай с государственным визитом, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Отмечается, что визит состоится по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
По данным Agence France-Presse, Макрон планирует обсудить с руководством Китая конфликт на Украине, а также предостеречь Пекин от военной поддержки России.
Также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет с визитом в Китай 5 апреля. Ранее фон дер Ляйен заявила, что процветание ЕС зависит от отношений с КНР. По словам главы ЕК, 9% экспорта и 20% импорта Европы приходится на Китай. По ее словам, решающим фактором станет позиция Пекина по конфликту на Украине. При этом проблемой в отношениях Пекина и Брюсселя она назвала намерение властей КНР продвигать свой новый мировой порядок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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