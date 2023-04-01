Во Франции заявили, что США «публично унизили» Макрона
США унизили президента Франции Эммануэля Макрона, комментируя протесты, разгоревшиеся в республике из-за пенсионной реформы. Об этом заявил бывший депутат Европарламента, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что США поддерживают право на мирные демонстрации везде, в том числе во Франции.
«Макрон может играть роль послушного пуделя для американцев, но ... они его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране!» - написал Филиппо в Twitter.
Политика удовлетворило, что «пуделя» не хвалят, а ругают.
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