Во Франции заявили, что США «публично унизили» Макрона

США унизили президента Франции Эммануэля Макрона, комментируя протесты, разгоревшиеся в республике из-за пенсионной реформы. Об этом заявил бывший депутат Европарламента, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Во Франции началась очередная акция против пенсионной реформы

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что США поддерживают право на мирные демонстрации везде, в том числе во Франции.

«Макрон может играть роль послушного пуделя для американцев, но ... они его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране!» - написал Филиппо в Twitter.

Политика удовлетворило, что «пуделя» не хвалят, а ругают.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыСШАФранцияЭммануэль Макрон

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