Во Франции заявили, что США «публично унизили» Макрона

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что США поддерживают право на мирные демонстрации везде, в том числе во Франции.

«Макрон может играть роль послушного пуделя для американцев, но ... они его официально и публично унизили, раскритиковав насилие против демонстрантов в нашей стране!» - написал Филиппо в Twitter.

Политика удовлетворило, что «пуделя» не хвалят, а ругают.

