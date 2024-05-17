Президент Финляндии заявил, что Украина может атаковать объекты в России

Украинская армия должна иметь возможность атаковать объекты, расположенные на признанной на международном уровне территории России. Об этом в интервью вещательной корпорации BBC заявил президент Финляндии Александер Стубб.

Украина отказалась исполнять просьбу США прекратить атаки на объекты в РФ

Отвечая на вопрос о том, что США якобы запретили Киеву наносить удары по энергетическим объектам РФ, он указал, что имеет ввиду и нефтеперерабатывающие заводы, даже с учётом того, что это может привести к росту мировых цен на топливо.

«Прямо сейчас цена на нефть - это не то, что беспокоит меня больше всего. Сейчас я больше всего переживаю о том, что Украина должна победить... В этом смысле я думаю, что у Украины развязаны руки», - заключил Стубб.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары украинских Вооруженных сил (ВСУ) по нефтеперерабатывающим заводам России могут негативным образом повлиять на весь мировой топливно-энергетический комплекс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ebrahim Noroozi / AP / TASS
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