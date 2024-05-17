Президент Финляндии заявил, что Украина может атаковать объекты в России

Отвечая на вопрос о том, что США якобы запретили Киеву наносить удары по энергетическим объектам РФ, он указал, что имеет ввиду и нефтеперерабатывающие заводы, даже с учётом того, что это может привести к росту мировых цен на топливо.

«Прямо сейчас цена на нефть - это не то, что беспокоит меня больше всего. Сейчас я больше всего переживаю о том, что Украина должна победить... В этом смысле я думаю, что у Украины развязаны руки», - заключил Стубб.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары украинских Вооруженных сил (ВСУ) по нефтеперерабатывающим заводам России могут негативным образом повлиять на весь мировой топливно-энергетический комплекс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

