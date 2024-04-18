Украина отказалась исполнять просьбу США прекратить атаки на объекты в РФ

Власти Украины отказались исполнять просьбу США о прекращении атак на объекты инфраструктуры в России, сообщило влиятельное британское издание Economist.

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По информации газеты, администрация США недовольна отказом Украины. Отмечается, что Белый дом добивается прекращения ударов по российской инфраструктуре.

«Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», - пишет издание.

При этом в статье отмечается, что в последнюю неделю Киев не предпринимает атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Утром 18 апреля беспилотник рухнул в Каменске-Шахтинском Ростовской области. При падении обломков дрона пострадал один человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиСШАУкраина

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