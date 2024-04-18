Украина отказалась исполнять просьбу США прекратить атаки на объекты в РФ
Власти Украины отказались исполнять просьбу США о прекращении атак на объекты инфраструктуры в России, сообщило влиятельное британское издание Economist.
По информации газеты, администрация США недовольна отказом Украины. Отмечается, что Белый дом добивается прекращения ударов по российской инфраструктуре.
«Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», - пишет издание.
При этом в статье отмечается, что в последнюю неделю Киев не предпринимает атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Утром 18 апреля беспилотник рухнул в Каменске-Шахтинском Ростовской области. При падении обломков дрона пострадал один человек, передает «Радиоточка НСН».
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