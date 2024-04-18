Украина отказалась исполнять просьбу США прекратить атаки на объекты в РФ

По информации газеты, администрация США недовольна отказом Украины. Отмечается, что Белый дом добивается прекращения ударов по российской инфраструктуре.

«Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», - пишет издание.

При этом в статье отмечается, что в последнюю неделю Киев не предпринимает атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Утром 18 апреля беспилотник рухнул в Каменске-Шахтинском Ростовской области. При падении обломков дрона пострадал один человек, передает «Радиоточка НСН».

