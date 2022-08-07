Президент Финляндии Саули Ниинисте спрогнозировал приближение экономического спада в Европе
О скором приближении экономического спада в Европе заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью изданию Maaseudun Tulevaisuus.
«Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине, растет. Этот риск по-прежнему присутствует все время, и его необходимо учитывать», — цитирует его Газета.ru.
По словам Ниинисте, теперь европейцам не стоит ждать привычного ежегодного улучшения экономики. Президент Финляндии отмечает, что этот поворот событий труден для жителей Евросоюза. Он отмечает, что ситуация может поколебать единство европейцев.
«Это также может повлиять на европейское единство», — отметил финский лидер.
Он считает, что теперь европейцам придется решать проблемы «самодостаточности» в сферах безопасности и продовольствия.
Ранее депутат французского парламента Марин Ле Пен заявила, что санкции против России заставили страдать население европейских стран, сообщает ТАСС.
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