Президент Финляндии: Членство страны в НАТО будет неполным без Швеции

Членство Финляндии в НАТО является важным для государства, однако без Швеции финское членство в альянсе будет неполным. Такое заявление сделал президент Финляндии Саули Ниинистё, слова которого приводит РИА Новости.

Венгрия вновь откладывает ратификацию заявок на вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Он отметил, что Швеция является «хорошим соседом» Финляндии. Ниинистё указал, что НАТО нужны все 32 страны.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Турция может отдельно одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО от Швеции до проведения выборов в республике, намеченных на 14 мая. По данным агентства, Анкара согласится на членство Хельсинки в альянсе, но не одобрит аналогичную заявку Швеции, сообщает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТОФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры