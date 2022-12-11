Президент Финляндии Ниинисте: Необходимо продолжать сотрудничать с РФ
Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал продолжать сотрудничество с Россией. Заявление прозвучало в эфире радиостанции YLE.
Финский лидер считает, что взаимодействие с РФ - это важный политический аспект. Ежедневное сотрудничество между двумя странами в приграничной зоне он привел в качестве примера к своему тезису.
«Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров», — напомнил Ниинисте.
По его словам, возобновление сотрудничества с Россией потребует времени, и это может произойти уже при новом президенте Финляндии. Ниинисте покинет пост главы страны в 2024 году.
Ранее правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс. Об этом заявил МИД страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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