Президент Финляндии Ниинисте: Необходимо продолжать сотрудничать с РФ

Финский лидер считает, что взаимодействие с РФ - это важный политический аспект. Ежедневное сотрудничество между двумя странами в приграничной зоне он привел в качестве примера к своему тезису.

«Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров», — напомнил Ниинисте.

По его словам, возобновление сотрудничества с Россией потребует времени, и это может произойти уже при новом президенте Финляндии. Ниинисте покинет пост главы страны в 2024 году.

Ранее правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в Североатлантический альянс. Об этом заявил МИД страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».