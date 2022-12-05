Глава МИД Хаависто: Финляндия не просит у НАТО ядерное оружие
Финляндия не стремится размещать ядерное оружие НАТО на своей территории. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.
«Мы его не просим, и никто нам его не предлагает», - приводит РИА Новости его слова.
Министр указал, что преждевременно думать о том, как будут развиваться учебные мероприятия финских военных, когда страна станет участником Североатлантического альянса, однако количество международных военных операций с участием Финляндии увеличится.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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