Глава МИД Хаависто: Финляндия не просит у НАТО ядерное оружие

Финляндия не стремится размещать ядерное оружие НАТО на своей территории. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто.

Правительство Финляндии внесло в парламент проект о вступлении в НАТО

«Мы его не просим, ​​и никто нам его не предлагает», - приводит РИА Новости его слова.

Министр указал, что преждевременно думать о том, как будут развиваться учебные мероприятия финских военных, когда страна станет участником Североатлантического альянса, однако количество международных военных операций с участием Финляндии увеличится.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара ожидает от Швеции и Финляндии конкретных шагов по выполнению меморандума о членстве в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ФинляндияНАТО
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