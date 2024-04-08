Президент Финляндии назвал бои на Украине единственным способом добиться мира
Продолжение боевых действий на Украине является единственным способом добиться мира в конфликте, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
«Единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя», — указал политик.
Также Стубб высказал мнение, что мирные переговоры по урегулированию ситуации пока не могут начаться. Кроме того, финский президент признал усталость украинского общества от затянувшегося конфликта.
Ранее министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек выступил против замораживания конфликта на Украине, однако вместе с тем он отметил, что «скорого хорошего конца» у противостояния не будет, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Гагаузии: Молдавия может ввести войска при объявлении автономией независимости
- Роскачество нашло золотистый стафилококк в шаурме из «Ашана»
- ФСБ задержала мошенников, причастных к хищению 7 млрд рублей у россиян
- Губернатор Паслер: В Новотроицке зафиксирован перелив через дамбу
- Путин поручил выделить не менее 300 млрд рублей на ВСМ Москва - Петербург
- Моргенштерн пообещал направить гуманитарную помощь в Орск
- В Тольятти загорелся прогулочный теплоход
- Из-за угрозы подтопления спасатели эвакуируют жителей пяти районов Курганской области
- Набиуллина допустила снижение ключевой ставки при замедлении инфляции
- В СКР опровергли задержание подозреваемого в нападении на сотрудников полиции в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru