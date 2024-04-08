Президент Финляндии назвал бои на Украине единственным способом добиться мира

«Единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя», — указал политик.

Также Стубб высказал мнение, что мирные переговоры по урегулированию ситуации пока не могут начаться. Кроме того, финский президент признал усталость украинского общества от затянувшегося конфликта.

Ранее министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек выступил против замораживания конфликта на Украине, однако вместе с тем он отметил, что «скорого хорошего конца» у противостояния не будет, пишет «Свободная пресса».

