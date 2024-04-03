Финляндия заключила с Украиной соглашение по безопасности

Украина и Финляндия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке Киева. Документ подписан сегодня в ходе визита в украинскую столицу президента Suomi Александера Стубба, проинформировала его канцелярия.

Церемония состоялась после переговоров Стубба с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соглашение рассчитано на 10 лет. Оно включает политическую поддержку, помощь в обеспечении обороны и безопасности Киева. Отдельно оговорена помощь в реформировании и восстановлении Украины.

Как сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН», Александер Стубб также заявил о решении Хельсинки направить Киеву 23 пакет военной помощи. Предполагается поставка военной техники на 188 миллионов евро. Финляндия стала восьмым государством, заключившим с Украиной двустороннее соглашение в сфере безопасности.

