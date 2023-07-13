Президент Финляндии допустил размещение военной базы США
На территории Финляндии может появиться американская военная база. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом, сообщает РИА Новости.
Ниинисте отметил, что Хельсинки обсуждает с Вашингтоном соглашение об оборонном сотрудничестве. По его словам, Финляндия открыта к размещению американской военной базы на своей территории.
Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Портал Euractiv со ссылкой на чиновников блока сообщил, что интеграция страны в альянс может продлиться годы.
Байден ранее заявил, что принял решение о вступлении Финляндии в НАТО за три секунды, передает «Радиоточка НСН».
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