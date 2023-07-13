Президент Финляндии допустил размещение военной базы США

Ниинисте отметил, что Хельсинки обсуждает с Вашингтоном соглашение об оборонном сотрудничестве. По его словам, Финляндия открыта к размещению американской военной базы на своей территории.

Финляндия стала членом НАТО 4 апреля. Портал Euractiv со ссылкой на чиновников блока сообщил, что интеграция страны в альянс может продлиться годы.

Байден ранее заявил, что принял решение о вступлении Финляндии в НАТО за три секунды, передает «Радиоточка НСН».

