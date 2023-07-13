Дипломат Илониеми: Финляндия восстановит отношения с Россией после политических изменений
13 июля 202314:42
Финляндия восстановит отношения с Россией только после политических изменений, заявил финский дипломат Яакко Илониеми, сообщает MTV3.
По его словам, отношения двух стран сейчас находятся в наихудшем состоянии за многие годы.
«Это результат действий России, мы к этому не стремились», — подчеркнул политик.
Он также отметил, что ухудшение отношений между Москвой и Хельсинки серьезно скажется на экономике, прежде всего, Финляндии.
Ранее Финляндия запретила россиянам въезд в ЕС через свою территорию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru