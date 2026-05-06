Президент Эстонии рассказал о желании европейских компаний вернуться в Россию

Многие компании из Европы ожидают окончания украинского конфликта, чтобы возобновить бизнес в России. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис в интервью телерадиокомпании ERR.

Политик посетовал, что многие европейские компании не ушли из РФ.

«А другие просто ждут окончания конфликта, чтобы они могли возобновить свою деятельность», - указал Карис.

Между тем президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что корейские автобренды Kia и Hyundai хотят вернуться в Россию.

