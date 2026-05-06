В России задержали семь пособников спецслужб Украины, действовавших в восьми регионах
ФСБ задержала на территории России семь пособников спецслужб Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
Отмечается, что силовики пресекли деятельность пяти пособников украинских спецслужб и двух пропагандистов террористической деятельности Киева в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, а также Астраханской, Амурской, Рязанской, Ленинградской, Томской областях. В ходе проведенных мероприятий ФСБ задержала четырех граждан России и одного иностранца.
Злоумышленники с целью совершения диверсионно-террористических актов собирали сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, российских военнослужащих-участниках специальной военной операции. Фигуранты находились в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани, действовали по заданию Украины, пишет RT. Их координация осуществлялась через мессенджер Telegram.
Правоохранители возбудили уголовные дела о подстрекательстве на приготовление к теракту и приготовлении к преступлению, о содействии диверсионной деятельности, незаконном приобретении взрывчатки, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном использовании компьютерной информации с полученными путем неправомерного доступа персональными данными.
Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске задержали россиян, которые оправдывали в Сети атаки ВСУ на российские объекты, призывали к терактам и диверсиям на транспортной инфраструктуре. Против них завели дела о публичном оправдании террористической деятельности.
Ранее ФСБ задержала в Крыму россиянина, который планировал совершить теракты в регионе с использованием самодельных взрывных устройств в интересах Киева.
