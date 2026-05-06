В России задержали семь пособников спецслужб Украины, действовавших в восьми регионах

Злоумышленники с целью совершения диверсионно-террористических актов собирали сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, российских военнослужащих-участниках специальной военной операции. Фигуранты находились в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани, действовали по заданию Украины, пишет RT. Их координация осуществлялась через мессенджер Telegram.

Правоохранители возбудили уголовные дела о подстрекательстве на приготовление к теракту и приготовлении к преступлению, о содействии диверсионной деятельности, незаконном приобретении взрывчатки, участии в деятельности террористической организации, а также незаконном использовании компьютерной информации с полученными путем неправомерного доступа персональными данными.

Кроме того, в Кингисеппе, Чите и Томске задержали россиян, которые оправдывали в Сети атаки ВСУ на российские объекты, призывали к терактам и диверсиям на транспортной инфраструктуре. Против них завели дела о публичном оправдании террористической деятельности.

Ранее ФСБ задержала в Крыму россиянина, который планировал совершить теракты в регионе с использованием самодельных взрывных устройств в интересах Киева.

