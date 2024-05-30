Президент Эстонии подписал закон о конфискации российских активов

По словам эстонского лидера, речь идёт о конфискации имущество тех россиян и компаний, чья вовлечённость в российско-украинский конфликт «установлена и достаточно доказана».

«Тот факт, что активы заморожены в результате санкций ЕС, не является достаточным основанием для их конфискации», — уточнил Карис, добавив, что решения об изъятии будет принимать МИД Эстонии.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что странам Евросоюза не следует блокировать согласование юридических документов, которые необходимы для использования доходов от инвестирования замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

