Президент Эстонии подписал закон о конфискации российских активов
Президент Эстонии Алар Карис подписал одобренный парламентом закон, позволяющий конфисковать замороженные российские активы для компенсации нанесённого Украине ущерба. Об этом сообщает гостелерадио ERR.
По словам эстонского лидера, речь идёт о конфискации имущество тех россиян и компаний, чья вовлечённость в российско-украинский конфликт «установлена и достаточно доказана».
«Тот факт, что активы заморожены в результате санкций ЕС, не является достаточным основанием для их конфискации», — уточнил Карис, добавив, что решения об изъятии будет принимать МИД Эстонии.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что странам Евросоюза не следует блокировать согласование юридических документов, которые необходимы для использования доходов от инвестирования замороженных активов России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВШЭ: Зарплата стала основным источником дохода обеспеченных россиян
- Госдума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты
- Вильфанд пообещал отступление аномальной жары из Москвы в начале июня
- Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по России
- Президент Эстонии подписал закон о конфискации российских активов
- Рособрнадзор не получал жалоб от сдававших ЕГЭ в Воронеже школьниц
- Американка набила 18 татуировок Мадонны и попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Московский парк «Сказка» убрал «детские надгробия» после резонансного видео
- Умер актер из сериалов «След» и «Метод» Роман Клементьев
- СМИ: На экс-губернатора ХМАО Комарову составили протокол за дискредитацию ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru