В МИД России исключили национализацию активов ушедших западных компаний

Национализировать активы ушедших из России западных компаний не будут, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.

Путин разрешил использовать активы США в ответ на отъем российских активов

Биричевский подчеркнул, что речь идет о временном управлении активами, меры, вводимые Москвой, не предусматривают изменения права собственности.

«Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран», — отметил дипломат.

Глава департамента МИД указал, что Россия, в отличие от стран Запада, не политизирует коммерческие вопросы, пишет 360.ru. Кроме того, РФ готова оказывать необходимую поддержку иностранным компаниям, которые остались в стране, если они будут соблюдать российское законодательство и выполнять социальные обязательства.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:компанияМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры