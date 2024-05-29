В МИД России исключили национализацию активов ушедших западных компаний
Национализировать активы ушедших из России западных компаний не будут, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.
Биричевский подчеркнул, что речь идет о временном управлении активами, меры, вводимые Москвой, не предусматривают изменения права собственности.
«Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран», — отметил дипломат.
Глава департамента МИД указал, что Россия, в отличие от стран Запада, не политизирует коммерческие вопросы, пишет 360.ru. Кроме того, РФ готова оказывать необходимую поддержку иностранным компаниям, которые остались в стране, если они будут соблюдать российское законодательство и выполнять социальные обязательства.
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