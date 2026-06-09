Песков: Начинать посредничество по Украине с выдвижения условий к РФ неприемлемо

Начинать посредничество по Украине с выдвижения условий к России неприемлемо и неправильно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, это говорит о том, что Евросоюз пока далёк от готовности быть посредником по Украине.

«Европейцы больше предпочитают концентрироваться на продолжении конфликта, а не на мирных переговорах», - цитирует RT представителя Кремля.

Ранее Песков заявил, что американские переговорщики продолжают контакты и с Россией, и с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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