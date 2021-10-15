В Чехии заявили, что Земан способен выполнять обязанности президента

В правительстве Чехии заявили, что госпитализированный 10 октября президент страны Милош Земан, способен выполнять свои обязанности. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова: РФ не будет искусственно сокращать турпоток из Чехии

По словам главы Палаты депутатов парламента Радека Вондрачека, во время визита президента в госпитале Земан находился в хорошем расположении и шутил. Он также подтвердил, что президент находится в отделении интенсивной терапии и выразил надежду, что там он наберется сил.

Вондрачек добавил, что Земан подписал указ о созыве первого заседания Палаты депутатов, члены которой были избраны 8 и 9 октября.

О болезни президента Чехии стало известно 8 октября. Недавно он стал пользоваться инвалидым креслом из-за невропатии ног. Врачи также отмечают у него слабый слух и пониженное артериальное давление.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: hrad.cz
ТЕГИ:ЧехияМилош Земан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры