В Чехии заявили, что Земан способен выполнять обязанности президента
В правительстве Чехии заявили, что госпитализированный 10 октября президент страны Милош Земан, способен выполнять свои обязанности. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы Палаты депутатов парламента Радека Вондрачека, во время визита президента в госпитале Земан находился в хорошем расположении и шутил. Он также подтвердил, что президент находится в отделении интенсивной терапии и выразил надежду, что там он наберется сил.
Вондрачек добавил, что Земан подписал указ о созыве первого заседания Палаты депутатов, члены которой были избраны 8 и 9 октября.
О болезни президента Чехии стало известно 8 октября. Недавно он стал пользоваться инвалидым креслом из-за невропатии ног. Врачи также отмечают у него слабый слух и пониженное артериальное давление.
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