В Чехии заявили, что Земан способен выполнять обязанности президента

По словам главы Палаты депутатов парламента Радека Вондрачека, во время визита президента в госпитале Земан находился в хорошем расположении и шутил. Он также подтвердил, что президент находится в отделении интенсивной терапии и выразил надежду, что там он наберется сил.

Вондрачек добавил, что Земан подписал указ о созыве первого заседания Палаты депутатов, члены которой были избраны 8 и 9 октября.

О болезни президента Чехии стало известно 8 октября. Недавно он стал пользоваться инвалидым креслом из-за невропатии ног. Врачи также отмечают у него слабый слух и пониженное артериальное давление.

