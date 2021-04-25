Президент Чехии заявил о доверии полиции и гепрокуратуре в расследовании взрыва во Врбетице

В «чрезвычайном обращении» к народу президент Чехии Милош Земан выразил доверие генпрокуратуре и полиции, которые ведут расследование взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Выступление, которое началось в 12:00 (мск), транслировали телеканалы Prima и CNN Prima News.

Глава Чехии также отметил, что в отчетах контрразведки не было данных о присутствии «российских агентов» на военных складах.

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Земан в числе причин взрывов не исключил неосторожное обращение с боеприпасами, а также причастность к инциденту иностранных спецслужб.

Чешкий президент призвал граждан дождаться официальных итогов расследования громкого происшествия.

Он также заявил, что удалось установить связь болгарского торговца оружием со взрывами во Врбетице.

Ранее болгарин Эмилиян Гебрев, владеющий оружейной компанией ЕМКО, признал, что поставлял вооружение на Украину, а также факт хранения боеприпасов и оружия на складе в чешском городе Врбетице, который был взорван в 2014 году. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на электронное письмо торговца оружием.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияВзрывыЧехияМилош Земан
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