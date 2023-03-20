Президент Чехии заявил, что в конфликте на Украине произойдет перелом

В 2023 году в конфликте на Украине должен произойти «перелом». Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что в последние месяцы военные действия проходят очень "статичным способом". По словам президента, можно с большой вероятностью ожидать, что Киев будет стремиться начать крупное наступление.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки считают неприемлемыми призывы к перемирию с Киевом. Он опасается, что «это только ратифицирует завоевания России», достигнутые к настоящему времени, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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