Французский политик рассказал о плане США по весеннему контрнаступлению на Украине
США разработали план по началу контрнаступления на Украине весной текущего года. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью РИА Новости.
Как отметил политик, активные действия организуют Соединенные Штаты и НАТО, пишет Газета.ру.
«Я думаю, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все», — подчеркнул Филиппо.
По словам французского политика, Парижу следует отстраниться от готовящегося контрнаступления, если французские власти проинформированы о нем. Филиппо считает, что подобные действия рискуют перерасти в мировую войну, указывает телеканал «360».
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