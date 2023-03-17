Французский политик рассказал о плане США по весеннему контрнаступлению на Украине

США разработали план по началу контрнаступления на Украине весной текущего года. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в интервью РИА Новости.

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Как отметил политик, активные действия организуют Соединенные Штаты и НАТО, пишет Газета.ру.

«Я думаю, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все», — подчеркнул Филиппо.

По словам французского политика, Парижу следует отстраниться от готовящегося контрнаступления, если французские власти проинформированы о нем. Филиппо считает, что подобные действия рискуют перерасти в мировую войну, указывает телеканал «360».

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Фото: telegram.org
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