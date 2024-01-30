Президент Чехии предупредил о возможной сделке Трампа с Путиным после выборов

По его словам, Трамп и Путин могут заключить «какое-то соглашение». Как считает чешский лидер, оно может быть невыгодно ни для Украины, ни для Европы. Павел указал, что Трамп смотрит на многие вещи по-другому, что будет невыгодно Западу.

Ранее стало известно, что Кремль не понимает, как Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

