Президент Чехии предупредил о возможной сделке Трампа с Путиным после выборов
Если на выборах президента США вновь победит Дональд Трамп, он может заключить соглашение с российским лидером Владимиром Путиным, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павла.
По его словам, Трамп и Путин могут заключить «какое-то соглашение». Как считает чешский лидер, оно может быть невыгодно ни для Украины, ни для Европы. Павел указал, что Трамп смотрит на многие вещи по-другому, что будет невыгодно Западу.
Ранее стало известно, что Кремль не понимает, как Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru