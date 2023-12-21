В Сенате заявили, что Трамп способен заблокировать помощь Украине
Экс-глава белого дома США Дональд Трамп способен повлиять на республиканских законодателей в Конгрессе с целью заблокировать выделение новой помощи Киеву, сообщил газете Politico лидер демократов в Сенате Чак Шумер.
По его словам, около пяти республиканцев проголосуют за сделку с демократами по ужесточению миграционного законодательства и охране границы США в обмен на поддержку новой помощи Украине.
15 сенаторов-республиканцев проголосуют против. Остальные, по словам Шумера, могут отказаться от сделки под влиянием Трампа.
Ранее в Сенате заявили, что согласовать сделку для помощи Украине не удалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru