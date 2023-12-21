В Сенате заявили, что Трамп способен заблокировать помощь Украине

По его словам, около пяти республиканцев проголосуют за сделку с демократами по ужесточению миграционного законодательства и охране границы США в обмен на поддержку новой помощи Украине.

15 сенаторов-республиканцев проголосуют против. Остальные, по словам Шумера, могут отказаться от сделки под влиянием Трампа.

Ранее в Сенате заявили, что согласовать сделку для помощи Украине не удалось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

