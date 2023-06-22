Президент Бразилии призвал разрешить конфликт на Украине мирным договором
Конфликт на Украине необходимо разрешить путем заключения мирных договоренностей с учетом интересов обеих сторон. Такое заявление сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что мирный договор не является капитуляцией. По словам бразильского лидера, Россия и Украина должны сказать, чего они хотят, от чего не могут отказаться и прийти к общей точке зрения.
Ранее, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) идет «медленнее, чем хотелось бы». Однако, указывал он, Киев по-прежнему не готов вести с Россией переговоры о прекращении конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru