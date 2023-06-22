Президент Бразилии призвал разрешить конфликт на Украине мирным договором

Он отметил, что мирный договор не является капитуляцией. По словам бразильского лидера, Россия и Украина должны сказать, чего они хотят, от чего не могут отказаться и прийти к общей точке зрения.

Ранее, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) идет «медленнее, чем хотелось бы». Однако, указывал он, Киев по-прежнему не готов вести с Россией переговоры о прекращении конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».

