Мединский обвинил Запад в срыве мирных переговоров с Украиной
Запад сорвал мирные переговоры России и Украины в 2022 году, заявил бывший министр культуры, помощник президента РФ Владимир Мединский. Его цитирует ТАСС.
По словам Мединского, Украина была близка к мирному решению и нейтралитету. Это не устраивало страны Запада, которые пошли на срыв переговоров, сказал помощник главы государства.
«Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев», - подчеркнул он.
Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной. Последняя встреча прошла в Стамбуле 29 марта 2022 года.
В интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится на заморозку конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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