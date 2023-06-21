Мединский обвинил Запад в срыве мирных переговоров с Украиной

По словам Мединского, Украина была близка к мирному решению и нейтралитету. Это не устраивало страны Запада, которые пошли на срыв переговоров, сказал помощник главы государства.

«Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев», - подчеркнул он.

Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной. Последняя встреча прошла в Стамбуле 29 марта 2022 года.

В интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится на заморозку конфликта, передает «Радиоточка НСН».

