Президент Бразилии отклонил приглашение на ПМЭФ

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не посетит Санкт-Петербургский международный экономический форум. Об этом он сообщил через соцсети вскоре после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказал бразильский лидер, он пояснил своему собеседнику, что в сроки, когда пройдёт мероприятие, он не имеет возможности приехать в Россию. При этом Лула да Силва выразил благодарность Путину за приглашение.

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Международный экономический форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на этой неделе президент Бразилии остался недовольным поведением лидера Украины Владимира Зеленского, который не явила на запланированную встречу с ним на саммите G7 в Японии.

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ФОТО: РИА Новости
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