Президент Бразилии отклонил приглашение на ПМЭФ

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не посетит Санкт-Петербургский международный экономический форум. Об этом он сообщил через соцсети вскоре после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказал бразильский лидер, он пояснил своему собеседнику, что в сроки, когда пройдёт мероприятие, он не имеет возможности приехать в Россию. При этом Лула да Силва выразил благодарность Путину за приглашение.