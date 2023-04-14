Китай и Бразилия выступили за обсуждение вопроса расширения БРИКС

КНР и Бразилия выступили за обсуждение вопроса о расширении БРИКС. Об этом говорится в декларации по итогам переговоров лидеров обеих стран, опубликованной на сайте бразильского МИД.

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Отмечается, что Китай и Бразилия также подчеркнули необходимость уточнения некоторых принципов и норм БРИКС для ее расширения.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что к БРИКС желают присоединиться 16 стран, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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