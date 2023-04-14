Китай и Бразилия выступили за обсуждение вопроса расширения БРИКС

Отмечается, что Китай и Бразилия также подчеркнули необходимость уточнения некоторых принципов и норм БРИКС для ее расширения.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что к БРИКС желают присоединиться 16 стран, сообщает «Радиоточка НСН».

