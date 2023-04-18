Президенту Бразилии передано приглашение Путина посетить Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со своим коллегой из Бразилии Мауро Виэйрой передал через него приглашение российского лидера Владимира Путина бразильскому президенту Луису Инасиу Луле да Силве посетить Россию, сообщил на пресс-конференции глава внешнеполитического ведомства Бразилии.

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В настоящее время ведется работа «над поиском дат, удобных обеим сторонам». Российский министр также пригласил своего бразильского коллегу посетить Москву.

Ранее Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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