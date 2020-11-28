Президент Армении вылетел в Россию «с частным визитом»
Президент Армении Армен Саркисян вылетел в Россию с частным визитом, информирует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
В российской столице Саркисян намерен встретиться с руководством армянской общины, представителями общественных организаций, чтобы обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и возникший политический кризис в Армении.
Накануне появилась информация о возможности визита в Москву премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Данные появились на фоне сообщений самого Пашиняна о двух его телефонных переговорах в течение часа с российским президентом Владимиром Путиным, отмечает Lenta.ru.
В Ереване прошли многочисленные митинги, целью которых является отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Беспорядки в республике были вызваны подписанием перемирия с Азербайджаном и прекращением военных действий в Нагорном Карабахе в ночь на 10 ноября 2020 года. В соответствии с документам, часть территорий Нагорного Карабаха переходит под контроль Азербайджана. Представители оппозиции обвиняют Пашиняна в предательстве и требуют его отставки.
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