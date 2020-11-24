Путин обсудил с лидерами Армении и Азербайджана выполнение соглашения по Карабаху

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым итоги визита российской делегации и выполнение соглашения по урегулированию конфликта в Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что лидеры России, Армении и Азербайджана в телефонных беседах обсудили подробности состоявшейся 21 ноября поездки межведомственной делегации из Москвы в Ереван и Баку.

Кроме того, главы государств высказались о ходе выполнения положений трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху, подписанного 9 ноября.

Также Путин, Пашинян и Алиев рассмотрели деятельность российских миротворцев на Южном Кавказе и дальнейшие действия по оказанию гуманитарной помощи жителям региона.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры государств в беседе затронули вопросы экономического взаимодействия, а также восстановления транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе.

Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан должны остановить наступление, обменяться военнопленными, при этом ряд районов в регионе переходит под контроль азербайджанских властей. Также соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

