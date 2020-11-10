Президент Армении отметил роль России в мирном урегулировании конфликта в Карабахе

В ходе встречи с послом России Сергеем Копыркиным он также подчеркнул важную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ, передает ТАСС.

Ранее МИД РФ позитивно оценил факт признания вины Азербайджаном за сбитый вертолет Ми-24 на территории Армении. Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе сказал в эфире НСН, что оценивать заявления МИД РФ с обывательской точки зрения нецелесообразно. По его словам, заявления дипломатов следует рассматривать только со стороны интересов государства.

