«Пашиняну будет трудно». В Армении готовятся к массовым протестам из-за Карабаха

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН отметил, что нет полной ясности, как было подписано соглашение с Азербайджаном.



В столице Армении Ереване начались массовые протесты после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Протестующие захватили здания правительства и парламента, избили спикера парламента. Они призвали военных взяли власть в свои руки.

Премьер Армении Никол Пашинян в ответ заявил, что находится в стране, и пообещал наказать зачинщиков беспорядков. Он признался, что подписание документа – болезненный и для него лично момент. По словам политика, у него не было другого выбора, кроме как согласиться на эти условия - к тому же, в этом его убедили военные.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН отметил, что нет полной ясности, как было подписано соглашение с Азербайджаном.

«Понятно, что это решение принималось в ситуации цейтнота, серьезного давления. Под давлением я имею в виду и собственно боевые действия, и всякие внешние силы. Специфика процесса была такова, что, возможно, решение принималось келейным образом», - сказал Искандарян.

Пашинян заявил, что подписал мирное соглашение по настоянию военных

По его мнению, со стороны Пашиняна это была попытка приостановить боевые действия.

«Ситуация развивалась чрезвычайно тяжело для обоих армянских государств. На протяжении полутора месяцев Карабах фактически воевал с Азербайджаном и Турцией. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но Пашиняну придётся трудно. Протесты будут достаточно массовыми, самоцензура на критику власти, которая была, исчезла. Начнут люди возвращаться с войны. Кроме того в Армении находится достаточное количество беженцев из Нагорного Карабаха, которым некуда возвращаться. Все будет работать на турбулентность», - указал политолог.

«Протесты были сразу, ночью. Людей было довольно много. Структурированного протеста пока нет, рано просто. Но улицы начинают перекрывать, так что протесты будут», - добавил он.

Отметим, что президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал о трехстороннем соглашении из СМИ. Согласно документу, Армения освобождает Кельбаджарский и Лачинский районы вокруг Карабаха, за Азербайджаном остаются отвоёванные в последние недели территории. В регион прибывают российские миротворцы.

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ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:ПротестыНагорный КарабахАрмения
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