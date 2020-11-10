«Пашиняну будет трудно». В Армении готовятся к массовым протестам из-за Карабаха
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН отметил, что нет полной ясности, как было подписано соглашение с Азербайджаном.
В столице Армении Ереване начались массовые протесты после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Протестующие захватили здания правительства и парламента, избили спикера парламента. Они призвали военных взяли власть в свои руки.
Премьер Армении Никол Пашинян в ответ заявил, что находится в стране, и пообещал наказать зачинщиков беспорядков. Он признался, что подписание документа – болезненный и для него лично момент. По словам политика, у него не было другого выбора, кроме как согласиться на эти условия - к тому же, в этом его убедили военные.
Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН отметил, что нет полной ясности, как было подписано соглашение с Азербайджаном.
«Понятно, что это решение принималось в ситуации цейтнота, серьезного давления. Под давлением я имею в виду и собственно боевые действия, и всякие внешние силы. Специфика процесса была такова, что, возможно, решение принималось келейным образом», - сказал Искандарян.
По его мнению, со стороны Пашиняна это была попытка приостановить боевые действия.
«Ситуация развивалась чрезвычайно тяжело для обоих армянских государств. На протяжении полутора месяцев Карабах фактически воевал с Азербайджаном и Турцией. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но Пашиняну придётся трудно. Протесты будут достаточно массовыми, самоцензура на критику власти, которая была, исчезла. Начнут люди возвращаться с войны. Кроме того в Армении находится достаточное количество беженцев из Нагорного Карабаха, которым некуда возвращаться. Все будет работать на турбулентность», - указал политолог.
«Протесты были сразу, ночью. Людей было довольно много. Структурированного протеста пока нет, рано просто. Но улицы начинают перекрывать, так что протесты будут», - добавил он.
Отметим, что президент Армении Армен Саркисян заявил, что узнал о трехстороннем соглашении из СМИ. Согласно документу, Армения освобождает Кельбаджарский и Лачинский районы вокруг Карабаха, за Азербайджаном остаются отвоёванные в последние недели территории. В регион прибывают российские миротворцы.
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