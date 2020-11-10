«Пашиняну будет трудно». В Армении готовятся к массовым протестам из-за Карабаха

В столице Армении Ереване начались массовые протесты после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Протестующие захватили здания правительства и парламента, избили спикера парламента. Они призвали военных взяли власть в свои руки.

Премьер Армении Никол Пашинян в ответ заявил, что находится в стране, и пообещал наказать зачинщиков беспорядков. Он признался, что подписание документа – болезненный и для него лично момент. По словам политика, у него не было другого выбора, кроме как согласиться на эти условия - к тому же, в этом его убедили военные.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в эфире НСН отметил, что нет полной ясности, как было подписано соглашение с Азербайджаном.

«Понятно, что это решение принималось в ситуации цейтнота, серьезного давления. Под давлением я имею в виду и собственно боевые действия, и всякие внешние силы. Специфика процесса была такова, что, возможно, решение принималось келейным образом», - сказал Искандарян.