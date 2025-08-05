Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут открыли первый в России многофункциональный центр (МФЦ) для владельцев самоходной техники. Новый комплекс Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) начал работу на Рябиновой улице в районе Очаково-Матвеевское. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра.

Центр позволит получить все ключевые услуги в режиме одного окна — от регистрации и техосмотра машин до сдачи экзаменов и оформления удостоверений на управление спецтехникой. По словам Собянина, срок оказания таких услуг сократится минимум вдвое. Мэр также отметил, что у центра пока нет аналогов в России, и он создан на базе современных цифровых решений.