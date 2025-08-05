Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут открыли первый в России многофункциональный центр (МФЦ) для владельцев самоходной техники. Новый комплекс Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) начал работу на Рябиновой улице в районе Очаково-Матвеевское. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра.

Центр позволит получить все ключевые услуги в режиме одного окна — от регистрации и техосмотра машин до сдачи экзаменов и оформления удостоверений на управление спецтехникой. По словам Собянина, срок оказания таких услуг сократится минимум вдвое. Мэр также отметил, что у центра пока нет аналогов в России, и он создан на базе современных цифровых решений.

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В столице зарегистрировано более 130 тысяч единиц самоходной техники — от экскаваторов и асфальтоукладчиков до тракторов и квадроциклов. Почти 93 тысячи машин принадлежат юридическим лицам, еще около 35 тысяч — частным владельцам. Наиболее распространенные категории — дорожно-строительная (37%), коммунальная (31%) и сельскохозяйственная (23%) техника, а также внедорожный транспорт — 9%.

Оксана Лут заявила, что работа центра станет частью цифровой экосистемы Гостехнадзора, включающей все этапы обращения с техникой: от регистрации и страхования до утилизации. Она подчеркнула, что подход, реализованный в Москве, будет распространен и на другие регионы. Сергей Собянин, в свою очередь, поблагодарил министерство за участие в проекте и отметил, что Москва готова делиться опытом с другими субъектами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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