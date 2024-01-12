Президент Аргентины Милей поклялся закрыть Центробанк
Аргентинский лидер Хавьер Милей в эфире Radio La Red заявил, что ЦБ страны прекратит работу «рано или поздно», сообщает телеканал «360».
Расформирование регулятора было одним из главных предвыборных обещаний политика. Президент отметил, что до сих пор считает необходимым закрытие Центробанка, несмотря на противоположное мнение некоторых сторонников.
Милей указал, что первые недели работы нового правительства стали успешными. Так, в декабре 2024 года показатель месячной инфляции упал ниже 30%.
Ранее в Аргентине прошли массовые протесты против политики Милея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru