Президент Аргентины Милей поклялся закрыть Центробанк

Аргентинский лидер Хавьер Милей в эфире Radio La Red заявил, что ЦБ страны прекратит работу «рано или поздно», сообщает телеканал «360».

В Аргентине признали, что отказ от вступления в БРИКС был отчасти идеологическим

Расформирование регулятора было одним из главных предвыборных обещаний политика. Президент отметил, что до сих пор считает необходимым закрытие Центробанка, несмотря на противоположное мнение некоторых сторонников.

Милей указал, что первые недели работы нового правительства стали успешными. Так, в декабре 2024 года показатель месячной инфляции упал ниже 30%.

Ранее в Аргентине прошли массовые протесты против политики Милея, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: x.com / Javier Milei
ТЕГИ:Аргентина

Горячие новости

Все новости

партнеры