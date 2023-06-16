Президент Алжира заявил, что Путин является другом всего человечества

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что считает российского лидера Владимира Путина другом всех стран и всего человечества, сообщает РИА Новости.

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На пленарном заседании ПМЭФ-2023 он отметил, что к такому выводу он пришёл после выступления президента РФ.

«Делаю вывод из ваших слов... что вы друг всего человечества, друг всех стран мира, как и Алжира. Мы любим всех, кроме тех, кто питает к нам вражду», - заключил алжирский лидер.

Ранее Теббун заявил, что Россия играет важную роль в снижении остроты нынешних кризисов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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