Президент Алжира попросил Путина ускорить принятие его страны в БРИКС

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле алжирского коллегу Абдельмаджида Теббуна, сообщает «Интерфакс».

Лавров: Алжир не боится угроз США

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии, переход расчетов между двумя странами в национальные валюты.

Теббун попросил Путина ускорить процесс вхождения Алжира в группу БРИКС.

«Сейчас очень напряженная международная обстановка и необходимо, чтобы мы ускорили процесс нашего вхождения в группу БРИКС», - подчеркнул алжирский лидер.

Ранее стало известно, что Москва и Алжир станут городами-побратимами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БриксПутинКремльАлжир

Горячие новости

Все новости

партнеры