Президент Алжира попросил Путина ускорить принятие его страны в БРИКС

Москва заключила на ПМЭФ соглашения о сотрудничестве с четырьмя регионами и о развитии беспилотных авиасистем с пятью

Цифровые медкарты для школ начали оформлять 22 частные клиники столицы

Власти Москвы прогнозируют окупаемость затрат на МЦД в четыре раза к 2026 году

Горожане выбрали имя для голосового помощника приложения «Моя Москва»