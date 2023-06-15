Президент Алжира попросил Путина ускорить принятие его страны в БРИКС
Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле алжирского коллегу Абдельмаджида Теббуна, сообщает «Интерфакс».
В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии, переход расчетов между двумя странами в национальные валюты.
Теббун попросил Путина ускорить процесс вхождения Алжира в группу БРИКС.
«Сейчас очень напряженная международная обстановка и необходимо, чтобы мы ускорили процесс нашего вхождения в группу БРИКС», - подчеркнул алжирский лидер.
Ранее стало известно, что Москва и Алжир станут городами-побратимами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru