Лавров: Алжир не боится угроз США

Алжир не будет послушно выполнять указания, напрямую противоречащие его национальным интересам. Об этом заявил глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Так, глава МИД РФ прокомментировал желание конгрессменов США подвести североафриканскую республику под санкции из-за сотрудничества с Москвой.

Россия и Алжир впервые проведут совместные антитеррористические учения

«В России есть устойчивое словосочетание – "не на того напали". Алжирцы – не тот народ, которому можно что-то диктовать, ожидая, что по щелчку пальцев из-за океана он будет послушно выполнять указания, напрямую противоречащие его национальным интересам», - подчеркнул Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.

По его словам, Алжир уважает свою историю и интересы страны, и на основе этого, выстраивает свою политику, не опираясь на закулисные договоренности с теми, кто сулит пряники, а на самом деле пытается лишь ущемлять законные интересы своих партнеров.

Ранее стало известно, что Москва и Алжир станут городами-побратимами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции СШАСШААлжирЛавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры