Лавров: Алжир не боится угроз США

Алжир не будет послушно выполнять указания, напрямую противоречащие его национальным интересам. Об этом заявил глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Так, глава МИД РФ прокомментировал желание конгрессменов США подвести североафриканскую республику под санкции из-за сотрудничества с Москвой.