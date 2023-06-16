Президент Алжира предложил выступить посредником при урегулировании украинского конфликта
16 июня 202318:10
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил готовность стать посредником при урегулировании конфликта на Украине.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Теббун назвал президента России Владимира Путина другом всего человечества.
Ранее глава Алжира попросил Путина ускорить процесс вхождения страны в группу БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru