Президент Алжира предложил выступить посредником при урегулировании украинского конфликта

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выразил готовность стать посредником при урегулировании конфликта на Украине.

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Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Теббун назвал президента России Владимира Путина другом всего человечества.

Ранее глава Алжира попросил Путина ускорить процесс вхождения страны в группу БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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