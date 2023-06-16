Президент Алжира пообещал защищать в своей стране вложения «Газпрома»

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ, что в стране приняли закон, который дает гарантии защиты капитала инвесторам, в том числе «Газпрому».

На вопрос, как стране удается противостоять давлению Запада, президент сказал: «Алжирцы родились свободными и будут свободными».

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