Президент Алжира пообещал защищать в своей стране вложения «Газпрома»
16 июня 202317:11
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ, что в стране приняли закон, который дает гарантии защиты капитала инвесторам, в том числе «Газпрому».
На вопрос, как стране удается противостоять давлению Запада, президент сказал: «Алжирцы родились свободными и будут свободными».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru