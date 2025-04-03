Названы комплексы, которые подойдут для ударов по бункерам Зеленского

Военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru заявил, что для поражения двух из шести бункеров президента Украины Владимира Зеленского может быть использован комплекс «Орешник», однако для остальных целей предпочтительнее применять высокоточную ракету «Кинжал». Он отметил, что при выборе оружия важнейший фактор — нахождение гражданских объектов поблизости.

Перенджиев уточнил, что комплекс «Орешник» более эффективен для уничтожения крупных целей, таких как военные базы, поскольку поражает большую площадь, но его применение дорогостоящее. В случае с менее крупными и менее защищенными объектами, такими как подземные сети с инфраструктурой, может подойти новый комплекс «Осина».