Пресс-секретарь Прилепина объяснила, зачем ему депутатский мандат
Сопредседатель партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», писатель Захар Прилепин не собирается в Госдуму, но получит депутатский мандат, чтобы передать его коллеге, сообщила URA.RU пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова.
Ранее в ЦИК РФ сообщили, что Прилепин находится в списке получающих мандаты депутатов Госдумы нового созыва.
Кондакова сказала, что Прилепин хочет передать свой мандат Дмитрию Кузнецову, и «этот трансфер» произойдет в ближайшие дни.
«Если бы Захар не принял мандат, то автоматически он бы перешел следующему по рейтингу групп. А чтобы передать кому-то конкретно, надо сначала принять, а следом передать», - пояснила она.
Ранее Кондакова говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Прилепин не пойдет в Госдуму, а сосредоточится на обучении в школе губернаторов.
Со своей стороны, политолог Дмитрий Орешкин предположил в беседе НСН, что, если бы Прилепин пошел в парламент, там об него «вытирали бы ноги».
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