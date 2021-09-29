Пресс-секретарь Прилепина объяснила, зачем ему депутатский мандат

Кондакова сказала, что Прилепин хочет передать свой мандат Дмитрию Кузнецову, и «этот трансфер» произойдет в ближайшие дни.

«Если бы Захар не принял мандат, то автоматически он бы перешел следующему по рейтингу групп. А чтобы передать кому-то конкретно, надо сначала принять, а следом передать», - пояснила она.

Ранее Кондакова говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Прилепин не пойдет в Госдуму, а сосредоточится на обучении в школе губернаторов.

Со своей стороны, политолог Дмитрий Орешкин предположил в беседе НСН, что, если бы Прилепин пошел в парламент, там об него «вытирали бы ноги».

