Пресс-секретарь президента объяснил опасность ситуации на Украине для России

«Рядом с нами страна, в которой, мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», - отметил Песков.

Он также предположил, что в соседнем государстве может возобновиться гражданская война.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность «всех» в связи с действиями России на границе с Украиной. Он подчеркнул, что там сосредоточено военных больше, чем когда-либо с 2014 года. В интервью NBC Блинкен предупредил Россию о последствиях за действия на границе с Украиной, за которые «придется платить».



