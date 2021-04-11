Песков прокомментировал разговор Путина и Меркель о войсках РФ на границе с Украиной
Канцлер Германии Ангела Меркель не стала требовать от российского коллеги Владимира Путина свернуть военное усиление на границе с Украиной. В телефонном разговоре с российским лидером она выразила обеспокоенность по этому поводу. Об этом заявил пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Нет», - ответил Песков на вопрос, требовала ли канцлер ФРГ свернуть военное усиление РФ на границе с восточной Украиной.
«Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена», - заявил представитель Кремля.
Он также добавил, что Владимир Путин дал соответствующие разъяснения.
Напомним, главы России и Германии провели телефонный разговор 8 апреля. Лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины.
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