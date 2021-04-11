Блинкен предупреждает Россию о последствиях за действия на границе с Украиной
Госсекретарь США Энтони Блинкен разделяет озабоченность «всех» в связи с действиями России на границе с Украиной. Он подчеркнул, что там сосредоточено военных больше, чем когда-либо с 2014 года.
«Все разделяют эту озабоченность», - прокомментировал Байден ситуацию вокруг Донбасса в интервью NBC.
Госсекретарь отметил тесные контакты и координацию с союзниками и партнерами в Европе в связи со сложившейся ситуацией на российско-украинской границе.
«Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент (США Джо Байден – прим. НСН) дал понять - за это придется платить, будут последствия», - заявил Блинкен.
Ранее 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на Донбассе. В интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» официальный представитель Кремля отметил, что никто не приемлет какую-то возможность войны с Украиной.
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