Блинкен предупреждает Россию о последствиях за действия на границе с Украиной

«Все разделяют эту озабоченность», - прокомментировал Байден ситуацию вокруг Донбасса в интервью NBC.

Госсекретарь отметил тесные контакты и координацию с союзниками и партнерами в Европе в связи со сложившейся ситуацией на российско-украинской границе.

«Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент (США Джо Байден – прим. НСН) дал понять - за это придется платить, будут последствия», - заявил Блинкен.

Ранее 11 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на Донбассе. В интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» официальный представитель Кремля отметил, что никто не приемлет какую-то возможность войны с Украиной.

