Пресс-конференция, посвящённая российско-грузинским отношениям начинается в пресс-центре НСН

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начинается пресс-конференция, посвящённая последним событиям в Грузии. Участники встречи с журналистами обрисуют возможное развитие российско-грузинских отношений после их резкого ухудшения на фоне массовых протестов в Тбилиси.

Выступления в столице Грузии начались 20 июня, поводом стала ситуация на сессии Международной ассамблеи православия, которая проходила в парламенте республике. Главу российской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилова (президента МАП) усадили в кресло спикера. Это вызвало возмущение грузинской оппозиции, которая сорвала мероприятие, и организовала массовые протесты. Во время беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

В Москве назвали эти события «русофобской провокацией». Президент РФ Владимир Путин принял решение с 8 июля временно запретить пассажирское авиасообщение с Грузией. На этом фоне национальная валюта Грузии – лари – упала до исторического минимума.

В пресс-конференции принимают участие: первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров; заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма; президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики.

Прямую трансляцию можно смотреть по ссылке.

