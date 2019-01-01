Голосовали по инерции. В Киеве объяснили успех «Слуги народа» на выборах
Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии рассказал НСН о возможных вариантах объединения с другими.
Первые данные по результатам выборов в Верховную Раду Украины публикует ЦИК страны. Согласно его данным, партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с большим отрывом, набирая почти 40%, второе место у «Батькивщины» с 11% , на третьем — партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» - у нее чуть больше 9%. Далее следуют «Оппозиционная платформа — за Жизнь» и радикальная партия Олега Ляшко.
В эфире НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал, почему партия украинского президента лидирует на парламентских выборах страны.
«В результате разных мотивов голосования на президентских выборах он получил 73%, там люди самых разных взглядов оказались. Многие голосовали не за него, а против Порошенко. А то, что он получил чрезвычайно высокий результат на парламентских выборах - это инерция людей, которая по-прежнему ему доверяет, а ему сейчас доверяют более 65%. Можно утверждать, что по-прежнему он является самым популярным политиком с чрезвычайно высоким уровнем доверия, и это позволило его партии, которой еще полгода назад не было, получить такую убедительную победу на парламентских выборах», — сказал украинский политолог.
Михаил Погребинский добавил, что есть два наиболее вероятных вариантов объединения «Слуги народа» с другими силами для формирования большинство.
«Первое — без всякой коалиции, он может составить однопартийное большинство. Есть вероятность этого. Второй вариант – он будет договариваться с “Голосом”, маленькой националистической партией, которая пройдет в Верховной раду», — отметил собеседник НСН.
Напомним, что ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что они готовы обсуждать этот проект с теми политическими силами, которые близки ей по идеологии и морально-этическим ценностям. Как отметил Разумков, это может быть партия «Голос», относительно «Батькивщины» он говорить не готов.
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