Голосовали по инерции. В Киеве объяснили успех «Слуги народа» на выборах

Первые данные по результатам выборов в Верховную Раду Украины публикует ЦИК страны. Согласно его данным, партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с большим отрывом, набирая почти 40%, второе место у «Батькивщины» с 11% , на третьем — партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» - у нее чуть больше 9%. Далее следуют «Оппозиционная платформа — за Жизнь» и радикальная партия Олега Ляшко.

В эфире НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал, почему партия украинского президента лидирует на парламентских выборах страны.

«В результате разных мотивов голосования на президентских выборах он получил 73%, там люди самых разных взглядов оказались. Многие голосовали не за него, а против Порошенко. А то, что он получил чрезвычайно высокий результат на парламентских выборах - это инерция людей, которая по-прежнему ему доверяет, а ему сейчас доверяют более 65%. Можно утверждать, что по-прежнему он является самым популярным политиком с чрезвычайно высоким уровнем доверия, и это позволило его партии, которой еще полгода назад не было, получить такую убедительную победу на парламентских выборах», — сказал украинский политолог.

Михаил Погребинский добавил, что есть два наиболее вероятных вариантов объединения «Слуги народа» с другими силами для формирования большинство.

«Первое — без всякой коалиции, он может составить однопартийное большинство. Есть вероятность этого. Второй вариант – он будет договариваться с “Голосом”, маленькой националистической партией, которая пройдет в Верховной раду», — отметил собеседник НСН.

Напомним, что ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что они готовы обсуждать этот проект с теми политическими силами, которые близки ей по идеологии и морально-этическим ценностям. Как отметил Разумков, это может быть партия «Голос», относительно «Батькивщины» он говорить не готов.

