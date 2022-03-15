Премьеры Польши, Чехии и Словении встретятся с Зеленским в Киеве

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер Чехии Петр Фиала и глава правительства Словении Янез Янша во вторник посетят Киев. Об этом сообщает пресс-служба польского кабмина.

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Отмечается, что политики «направляются сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем».

Визит был организован по согласованию с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политики намерены таким образом подтвердить «недвусмысленную поддержку» со стороны ЕС суверенитету и независимости Украины и «представить широкий пакет поддержки украинского государства и общества».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СловенияЧехияПольшаВладимир ЗеленскийУкраина
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