Премьеры Польши, Чехии и Словении встретятся с Зеленским в Киеве

Отмечается, что политики «направляются сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем».

Визит был организован по согласованию с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политики намерены таким образом подтвердить «недвусмысленную поддержку» со стороны ЕС суверенитету и независимости Украины и «представить широкий пакет поддержки украинского государства и общества».

