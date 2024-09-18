На те же грабли: Премьеру Британии предрекли отставку из-за подарков от миллиардера
В британском обществе растет недовольство Киром Стармером, в том числе из-за продолжающейся риторики по поддержке Украины, отметил в эфире НСН политолог Александр Акимов.
Скандал вокруг премьера Британии Кира Стармера из-за подарков миллионера Вахида Алли его жене значительно подмочит репутацию политика и может послужить одной из причин его отставки, допустил американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в разговоре с НСН.
Ранее The Times и The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщили, что Кир Стармер нарушил правила декларирования и может попасть под расследование из-за подарков, которые сделал его жене миллионер лорд Вахид Алли. Отмечается, что Алли оплатил расходы на личного консультанта по покупкам, одежду класса люкс и подгонку нарядов для супруги Стармера. Это происходило и до, и после вступления премьера в должность, но задекларированы услуги и подарки не были. При этом в доставке вещей помогала Лейбористская партия, пишут СМИ. Акимов отметил, что теперь Стармер рискует попасть в социологическую «ловушку».
«Естественно, этот скандал может значительно подмочить репутацию Кира Стармера. Надо учитывать, что политическая обстановка в Великобритании в последнее время является очень напряженной. Продолжаются большие протесты, связанные с требованиями о повышении зарплат, проведением социальных реформ, изменением миграционной политики и многим другим. Таким образом, Стармер сейчас рискует попасть в ту же социологическую ловушку, в которую в свое время попали тори (Консервативная партия - ред. НСН) во главе с Риши Сунаком. Напомню, что Сунак не пользовался особой популярностью в британском обществе, особенно в последние месяцы своего пребывания на посту премьер-министра. В принципе, сейчас то же самое может произойти и с Киром Стармером и той партией, которую он представляет, партией лейбористов», – сказал Акимов.
Он отметил, что такой скандал может послужить одной из причин отставки британского премьера и указал, что премьер-министры в Великобритании будут по-прежнему являться «козлами отпущения».
«Возможно, что в определенной степени это послужит одной из причин потенциальной отставки Кира Стармера с поста премьер-министра, так как Британия по-прежнему находится в состоянии политической турбулентности. При сохранении значительной роли, в том числе в сознании британцев, королевской семьи, так или иначе, премьер-министры будут по-прежнему являться козлами отпущения. На них можно по-прежнему сваливать все огрехи социальной, экономической политики. Собственно, так было с тори в период пребывания Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака на посту премьер-министра. На Стармера сейчас также пытаются списывать все провалы, которые происходят внутри страны, в том числе это делают и его оппоненты», – объяснил собеседник НСН.
Кроме того, Акимов подчеркнул, что в британском обществе растет недовольство Стармером, в том числе из-за продолжающейся риторики по поддержке Украины.
«В британском обществе недовольство Стармером продолжает расти, и бесспорно этот тренд невозможно пока ничем переломить, учитывая также продолжающуюся риторику лейбористов и Стармера по поводу поддержки киевского режима, по поводу дальнейшего оказания финансовой и военно-технической помощи Киеву, а также всеми непонятными пертурбациями офиса британского премьер-министра вокруг возможных разрешений киевскому режиму на нанесение ударов дальнобойным оружием по территории России», – добавил он.
Позднее телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Кир Стармер якобы избежал расследования из-за незадекларированных покупок одежды его жене финансовым донором Лейбористской партии. Отмечалось, что парламентский комиссар по стандартам не будет проводить расследование, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека пострадали при обстреле белгородского села Муром
- Пашинян примет участие в саммите БРИКС
- Роскачество запустило в стране сертификацию вегетарианской продукции
- ВЦИОМ: Четверть россиян сталкивались с травлей в школе
- СМИ: актер Станислав Любшин экстренно госпитализирован в Москве
- В Уссурийске на фоне пожара на складе загорелись пять зданий
- В Калифорнии ограничили использование изображений и голосов умерших актеров
- Матвиенко: Движение чайлдфри в России нужно запретить законодательно
- В Армении заявили о предотвращении попытки военного переворота
- Девять беспилотников ВСУ сбили над Смоленской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru