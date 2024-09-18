На те же грабли: Премьеру Британии предрекли отставку из-за подарков от миллиардера

Скандал вокруг премьера Британии Кира Стармера из-за подарков миллионера Вахида Алли его жене значительно подмочит репутацию политика и может послужить одной из причин его отставки, допустил американист, политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в разговоре с НСН.

Ранее The Times и The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщили, что Кир Стармер нарушил правила декларирования и может попасть под расследование из-за подарков, которые сделал его жене миллионер лорд Вахид Алли. Отмечается, что Алли оплатил расходы на личного консультанта по покупкам, одежду класса люкс и подгонку нарядов для супруги Стармера. Это происходило и до, и после вступления премьера в должность, но задекларированы услуги и подарки не были. При этом в доставке вещей помогала Лейбористская партия, пишут СМИ. Акимов отметил, что теперь Стармер рискует попасть в социологическую «ловушку».