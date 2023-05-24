Премьер Японии заявил, что Токио не планирует вступать в НАТО
Япония не планирует вступать в НАТО, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Об этом сообщает Reuters.
Ранее посол Японии в США Кодзи Томита заявил о планах Североатлантического альянса открыть первое в Азии представительство в Токио. Решение призвано облегчить процесс консультаций в регионе.
Кисида указал, что правительство страны пока не приняло решение по поводу открытия представительства блока. Премьер подчеркнул, что в ближайшее время Япония не будет вступать в НАТО в качестве постоянного или ассоциированного члена, пишет «Свободная пресса».
По словам политика, Токио будет при этом развивать сотрудничество с членами альянса, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru